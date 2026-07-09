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Viral Foto Diduga Keluarga Jampidsus Disita Terkait Kasus Korupsi, Ini Kata Polri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |14:41 WIB
Viral Foto Diduga Keluarga Jampidsus Disita Terkait Kasus Korupsi, Ini Kata Polri
Polri saat geledah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat (Foto: Dok Polri)
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JAKARTA - Media sosial (medsos) dihebohkan dengan beredarnya foto keluarga yang disebut-sebut milik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah disita penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya saat melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Sentul, Jawa Barat.

Foto keluarga yang diduga milik Febrie Adriansyah itu disita terkait pengusutan tiga kasus dugaan korupsi, yakni PLN Batu Bara, Asabri, dan Krakatau Steel, yang merupakan instruksi atau atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Terkait foto tersebut, Polri menyatakan hingga saat ini masih melakukan pendalaman, termasuk terhadap barang bukti lainnya yang disita.

“Saat ini masih didalami, mohon waktu,” kata Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto di Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2026).

Sebelumnya, Polri melakukan penggeledahan di 12 lokasi. Dalam operasi penindakan di Kafe de'Clan Signature, polisi menemukan brankas tersembunyi.

Di dalam brankas tersebut ditemukan uang sebesar SGD3.130.000 dalam pecahan SGD100, USD889.965, serta Rp259.159.000. Bila dikonversi ke rupiah, total uang itu mencapai sekitar Rp60 miliar.

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