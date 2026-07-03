Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiga Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Gratifikasi dari Importir hingga Pengusaha Rokok

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |19:35 WIB
Tiga Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Gratifikasi dari Importir hingga Pengusaha Rokok
Tiga Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Gratifikasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tiga pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) didakwa menerima gratifikasi, dalam perkara dugaan korupsi terkait importasi barang. Gratifikasi tersebut berupa uang dalam berbagai mata uang.

Ketiga terdakwa ialah Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI (September 2024–Januari 2026), Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC), serta Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC).

"Menerima gratifikasi, yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp7.517.500.000, SGD314.755, USD182.800, HKD4.700, dan RM8.100 atau setidak-tidaknya sejumlah itu," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan di persidangan, Jumat (3/7/2026).

Selain ketiga terdakwa, terdapat satu penerima lain, yakni Budiman Bayu Prasojo yang menjabat pada Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, perkaranya belum disidangkan.

JPU menyatakan uang tersebut diterima dari sejumlah pihak swasta yang memiliki kepentingan terhadap jabatan para terdakwa.

"Dari beberapa pihak swasta, yakni pengusaha importir, pengusaha rokok, serta pihak-pihak lain yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228022//tiga_pejabat_bea_cukai_didakwa_terima_suap-solP_large.jpg
Tiga Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap Rp63,5 Miliar dalam Kasus Impor Barang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227840//irjen_pol_johnny_eddizon_isir-cAs7_large.jpg
Polisi Aktif Petinggi BGN Jadi Tersangka Korupsi MBG, Ini Respons Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227511//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-fWKH_large.jpg
Kasus Batu Bara Kukar, KPK Telusuri Dugaan Gratifikasi di Balik Aset Japto Soerjosoemarno 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227428//majelis_hakim_dugaan_korupsi_pengadaan_laptop_chromebook-onF9_large.jpg
Hakim Sebut Kerugian Negara dalam Kasus Chromebook Capai Rp1,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227419//jpu-F8nH_large.jpg
Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara, JPU: Keadilan bagi Siswa di Seluruh Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/337/3226644//mantan_ketua_pn_depok_i_wayan_eka_mariarta-7ijX_large.jpg
Eks Ketua PN Depok Segera Disidang, KPK Limpahkan Berkas ke Tipikor Bandung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement