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Ketua KPK Akui Sudah Komunikasi ke Jaksa Agung Soal Supervisi Perkara Febrie Adriansyah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |15:11 WIB
Ketua KPK Akui Sudah Komunikasi ke Jaksa Agung Soal Supervisi Perkara Febrie Adriansyah
Ketua KPK Setyo Budiyanto (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengaku, dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mensupervisi tiga perkara dugaan korupsi, dan TPPU yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

​"Iya, sudah mulai jalan (komunikasi) gitu," kata Setyo usai hadiri acara peluncuran buku bertajuk "Anotasi KUHAP 2025," di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

Setyo mengaku, komunikasi dengan Burhanuddin itu terjadi dalam acara tersebut dan beberapa waktu lalu. Ia menilai, ada keseriusan dari Burhanuddin untuk memgusut perkara tersebut.

"Tadi kan sebelahan saya sama beliau duduknya. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan ini," ungkapnya.

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