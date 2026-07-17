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BNPB: Karhutla Landa di Tiga Daerah pada Pertengahan Juli 2026, Total Lahan Terbakar 19,22 Hektare

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |12:20 WIB
BNPB: Karhutla Landa di Tiga Daerah pada Pertengahan Juli 2026, Total Lahan Terbakar 19,22 Hektare
BNPB melaporkan tiga insiden Karhutla pada pertengahan Juli 2026.
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JAKARTA - Sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda beberapa daerah pada pertengahan Juli 2026 ini. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur; Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan; serta Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dalam laporan perkembangan situasi dan penanganan bencana per 16 Juli 2026, BNPB mencatat kebakaran lahan seluas kurang lebih dua hektare terjadi di Desa Tawangsari, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Selasa (14/7/2026).

BPBD Kabupaten Mojokerto bersama lintas instansi melakukan asesmen dan pemadaman dengan mengerahkan dua unit fire pumper dan dua unit water supply. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.45 WIB.

Karhutla juga terjadi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada hari yang sama. Lahan yang terbakar tersebar di empat kelurahan, yakni 7,6 hektare di Kelurahan Cempaka, 5 hektare di Kelurahan Landasan Ulin Timur, 0,2 hektare di Kelurahan Guntung Manggis, dan 2 hektare di Kelurahan Landasan Ulin Tengah.

Dengan demikian, total luas lahan yang terbakar di Banjarbaru saja mencapai 14,8 hektare. Sementara akumulasi keseluruhan lahan yang terbakar di tiga daerah tersebut mencapai 19,22 hektare.

BPBD Kota Banjarbaru bersama tim gabungan melakukan pemadaman di seluruh titik api. Berdasarkan laporan BPBD pada Rabu (15/7/2026), seluruh kebakaran di lokasi tersebut telah berhasil dipadamkan.

 

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