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3 Daerah di Pulau Jawa Dilanda Karhutla, 8 Hektare Lahan Terbakar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |20:26 WIB
3 Daerah di Pulau Jawa Dilanda Karhutla, 8 Hektare Lahan Terbakar
Karhutla (Foto: Dok BNPB)
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap sejumlah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Pulau Jawa. Kebakaran yang berlangsung pada Jumat 10 Juli 2026 itu menghanguskan sekitar 8 hektare lahan di sejumlah lokasi.

"Laporan pertama adalah karhutla di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (10/7). Kebakaran terjadi sejak pukul 16.00 WIB di wilayah Desa Tatung, Kecamatan Balong," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Minggu (12/7/2026).

Petugas gabungan yang dikerahkan ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman agar api tidak semakin membesar. Abdul menyebut lahan seluas 3 hektare di wilayah tersebut hangus terbakar.

"Akhirnya api berhasil dipadamkan pada Sabtu (11/7)," sambungnya.

Pada hari yang sama, sekitar pukul 17.00 WIB, kebakaran lahan juga terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Lahan seluas 2 hektare di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, hangus terbakar.

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