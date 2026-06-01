Breaking News! Kebakaran Permukiman Padat di Kemayoran, 87 Personel Damkar Dikerahkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |21:56 WIB
Breaking News! Kebakaran Permukiman Padat di Kemayoran, 87 Personel Damkar Dikerahkan
Kebakaran di Kemayoran, Jakarta (Foto: Ist/Okezone)
JAKARTA - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (1/6/2026). Peristiwa ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 20.55 WIB.

“Objek: Rumah Tinggal. Jenis Bangunan: Bangunan Rendah,” tulis laporan Command Center Damkar Jakarta, Senin.

Petugas tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman sekitar pukul 21.05 WIB. Untuk menangani kebakaran tersebut, puluhan unit mobil dan personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.

“Pengerahan Unit / Personil: 26 Unit / 87 Personel,” sambung laporan tersebut.

Hingga kini, penyebab kebakaran belum diketahui karena proses pemadaman masih berlangsung. Petugas juga menyebutkan bahwa potensi perambatan api masih sangat mungkin terjadi di lokasi kejadian.

(Arief Setyadi )

