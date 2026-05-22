Pos Polisi di Satpas SIM Daan Mogot Ludes Terbakar

JAKARTA - Sebuah warung sekaligus pos polisi yang berada di kawasan Satpas SIM Polda Metro Jaya, Jalan Daan Mogot Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, terbakar. Kejadian itu diduga dipicu korsleting listrik.

Insiden kebakaran sempat membuat panik warga sekitar. Kobaran api dari warung dan pos polisi yang berada tepat di depan gerbang Satpas SIM menghanguskan bangunan tersebut.

Warga sekitar turut membantu proses pemadaman sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Sementara Petugas Damkar Jakarta Barat yang dikerahkan ke lokasi kejadian langsung berupaya menjinakkan api agar tidak meluas ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Menurut Angga, salah seorang warga, api pertama kali terlihat dari bagian atas bangunan warung berupa percikan api sebelum membesar dan merambat ke bangunan di sebelahnya. Dugaan sementara, kebakaran dipicu arus pendek listrik di dalam warung.