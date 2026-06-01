Prabowo Panggil Komandan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila berjalan dengan baik. Usai upacara, Prabowo bahkan meminta komandan upacara untuk menghadap dirinya.

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di Halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026). Dalam kegiatan tersebut, Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya", dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.

Selanjutnya, Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan teks Pancasila, sementara Ketua DPD Sultan B. Najamudin membacakan naskah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Prabowo kemudian menyampaikan amanat upacara sebelum rangkaian kegiatan ditutup dengan lagu "Indonesia Raya".

Setelah menerima laporan akhir dari komandan upacara, Prabowo menyampaikan apresiasinya atas kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang baik. Komandan upacara menghadap saya,” kata Prabowo.