Prabowo: Jangan Jadikan Pancasila Hanya Mantra dan Slogan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |10:48 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa Pancasila tidak boleh hanya menjadi mantra dan slogan semata. Hal itu disampaikannya saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Senin (1/6/2026).

“Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekadar menjadi slogan yang kita ucapkan setiap upacara,” kata Prabowo dalam amanatnya.

Prabowo menegaskan, Pancasila merupakan pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, termasuk dalam membangun sistem ekonomi nasional.

“Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita,” ujarnya.

 

