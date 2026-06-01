Prabowo Beri Penghormatan Terakhir kepada Ryamizard Ryacudu di Kemhan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |10:40 WIB
Prabowo Beri Penghormatan Terakhir kepada Ryamizard (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat menghadiri upacara persemayaman dan pelepasan jenazah di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 08.25 WIB. Setibanya di lokasi, Kepala Negara langsung menuju Ruang Hening untuk memberikan penghormatan kepada almarhum yang disemayamkan di depan Aula Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam suasana khidmat, Presiden Prabowo tampak berdiri sejenak di hadapan jenazah dan memanjatkan doa bagi almarhum sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Ryamizard kepada bangsa dan negara.

Setelah upacara persemayaman, jenazah almarhum dijadwalkan diberangkatkan dari Kementerian Pertahanan menuju Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan.

 

