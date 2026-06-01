Jelang Pemakaman Ryamizard Ryacudu, Suasana TMP Kalibata Kian Khidmat

JAKARTA – Suasana khidmat menyelimuti Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, menjelang prosesi pemakaman mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Senin (1/6/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, sejumlah petugas telah bersiaga untuk memastikan seluruh rangkaian penghormatan terakhir berjalan lancar. Sejumlah pelayat juga mulai berdatangan dan menempati kursi yang telah disiapkan di sekitar area pemakaman.

Persiapan pemakaman tampak terus dilakukan. Liang lahat yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir almarhum telah disiapkan, sementara personel terkait melakukan pengecekan akhir terhadap rangkaian prosesi yang akan berlangsung secara militer.

Beberapa personel terlihat mengatur area sekitar makam dan melakukan gladi bersih menjelang kedatangan jenazah dari Kementerian Pertahanan menuju TMP Kalibata.