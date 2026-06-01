Sebelum Dimakamkan di TMP Kalibata, Jenazah Ryamizard Dibawa ke Kemhan

JAKARTA – Jenazah mantan Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, tiba di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026) pagi.

Setelah tiba di Kemhan, jenazah almarhum akan disemayamkan di Aula Bhinneka Tunggal Ika dan mendapatkan upacara penghormatan terakhir sebelum diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata untuk dimakamkan secara militer.

Berdasarkan pantauan di lokasi, iring-iringan kendaraan pembawa jenazah memasuki kompleks Kemhan sekitar pukul 07.37 WIB. Peti jenazah kemudian diturunkan dari mobil jenazah berwarna putih.

Peti yang dibalut Bendera Merah Putih itu selanjutnya dipikul sejumlah personel dan dibawa menuju lokasi persemayaman di Aula Bhinneka Tunggal Ika.