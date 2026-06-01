HOME NEWS NASIONAL

Menhan Sjafrie Pimpin Pemakaman Militer Ryamizard Ryacudu di TMP Kalibata Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |07:21 WIB
Jenazah Ryamizard Ryacudu (foto: Okezone)
JAKARTA – Jenazah mantan Menteri Pertahanan RI periode 2014–2019, Ryamizard Ryacudu, akan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Senin (1/6/2026).

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan rangkaian penghormatan terakhir bagi almarhum diawali dengan upacara persemayaman di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

"Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan melaksanakan upacara penghormatan dan persemayaman jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu," ujar Rico dalam keterangannya.

Menurutnya, jenazah dijadwalkan tiba di Kementerian Pertahanan pada pukul 07.30 WIB. Selanjutnya, jenazah akan disemayamkan di depan Aula Bhinneka Tunggal Ika (BTI) dan dilakukan upacara persemayaman yang dipimpin Wakil Menteri Pertahanan sebagai inspektur upacara.

Setelah prosesi persemayaman selesai, Kementerian Pertahanan akan menggelar upacara pelepasan jenazah pada pukul 11.00 WIB sebelum diberangkatkan menuju TMP Kalibata.

“Selanjutnya, akan dilaksanakan upacara pelepasan jenazah dari Kementerian Pertahanan pada pukul 11.00 WIB sebelum diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta,” kata Rico.

 

