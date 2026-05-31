Melayat, KSP Dudung: Ryamizard Ryacudu Prajurit Sejati

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman datang melayat ke rumah duka mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Perumahan Puri Wira Bhakti 1/1B, Cikeas, Bogor, pada Minggu (31/5/2026) malam. Dudung mengenang Ryamizard sebagai sosok prajurit sejati.

"Beliau prajurit sejati, prajurit tulen yang betul-betul prajurit profesional, prajurit pejuang. Beliau tidak kenal menyerah bagaimana mengembangkan organisasi, banyak hal hal yang beliau kembangkan," ujarnya di rumah duka, Minggu.

Menurutnya, Staf Kepresidenan menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Ryamizard. Ia pun mengenang sosok almarhum, yang saat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, dirinya bertugas sebagai Komandan Batalyon.

"Beliaulah yang mengarahkan, memimpin pada saat kita melaksanakan operasi darurat militer di Aceh. Beliau juga yang menerapkan tentang bagaimana TNI harus kembali ke barak," tuturnya.

"Beliau mengembangkan bagaimana prajurit itu profesional di dalam bidangnya. Sehingga saya merasa kehilangan beliau, dan semasa sakitnya saya sering datang ke sini, ke rumah sakit, karena memang sangat dekat dengan beliau," jelas Dudung.