HOME NEWS NASIONAL

Rumah Duka Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Dipenuhi Pelayat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |19:12 WIB
Rumah Duka Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Dipenuhi Pelayat
Rumah duka Ryamizard Ryacudu dipenuhi pelayat (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA - Jenazah mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu telah berada di rumah duka, Perumahan Puri Wira Bhakti 1/1B, Cikeas, Bogor, pada Minggu (31/5/2026). Rumah duka pun tampak dipenuhi pelayat yang ingin mendoakan Ryamizard.

Berdasarkan pantauan, tampak puluhan pelayat mendatangi rumah duka satu per satu. Mereka merupakan sanak saudara, kerabat, ataupun teman Ryamizard semasa hidupnya.

Umumnya, para pelayat tampak mengenakan pakaian serba hitam, baik perempuan maupun laki-laki. Mereka hendak mendoakan Ryamizard sebelum akhirnya dimakamkan.

Rencananya, jenazah Ryamizard akan dimakamkan di TMPN Kalibata, Jakarta Selatan, pada Senin, 1 Juni 2026. Proses pemakaman Ryamizard akan dilakukan secara militer mengingat jasa-jasanya bagi bangsa dan negara.

Sejumlah karangan bunga tampak menghiasi pelataran depan rumah Ryamizard yang telah ramai oleh pelayat. Namun, belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga Ryamizard karena masih dalam suasana duka.

(Arief Setyadi )

