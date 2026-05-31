Peti Jenazah Eks Menhan Ryamizard Dibalut Merah Putih saat Dibawa ke Cikeas

JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, meninggal dunia di Ruang Cardiac Intensive Care Unit (CICU) RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada Minggu (31/5/2026) sekitar pukul 14.03 WIB.

Berdasarkan pantauan Okezone di RSPAD Gatot Soebroto, proses pemulasaraan jenazah dilakukan di Unit Forensik Rumah Jenazah rumah sakit tersebut. Sekitar pukul 15.40 hingga 16.00 WIB, suasana di sekitar rumah jenazah terlihat dijaga ketat oleh petugas keamanan rumah sakit dan sejumlah personel TNI.

Satu unit ambulans tampak bersiaga di depan rumah jenazah untuk mengantarkan almarhum ke rumah duka di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah anggota keluarga juga terlihat hadir mendampingi proses pemulangan jenazah.

Tak lama kemudian, peti jenazah almarhum dibawa keluar dari ruangan. Peti yang dibalut Bendera Merah Putih tersebut langsung dimasukkan ke dalam ambulans oleh sejumlah personel TNI.