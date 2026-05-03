Kabar Duka, Dankormar Ke-19 Mayjen TNI (Purn) Faridz Washington Meninggal

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |16:51 WIB
Dankormar ke-19 Mayjen TNI (Purn) Faridz Washington meninggal (Foto: Ig Marinir)
JAKARTA - Kabar duka, Mayjen TNI Mar (Purn.) A. Faridz Washington, meninggal dunia. Komandan Korps Marinir (Dankormar) ke-19 itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (3/5/2026).

Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, memimpin langsung upacara pemakaman, demikian dilansir dari akun resmi marinir_tni_al. Dalam upacara tersebut, bertindak sebagai Komandan Upacara Kolonel Marinir Afin Dudun Abisantha, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Provos (Kadisprov) Kormar. 

Upacara pemakaman militer berlangsung dengan tertib dan khidmat, diawali dengan penghormatan kepada arwah almarhum. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup singkat, penghormatan terakhir, serta prosesi penurunan jenazah ke liang lahat.

Pangkormar menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum, seraya mendoakan agar almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.

Upacara pemakaman ini merupakan bentuk penghormatan terakhir atas jasa, dedikasi, dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara, khususnya kepada Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Rangkaian upacara diakhiri dengan peletakan karangan bunga dan tabur bunga oleh inspektur upacara yang diikuti seluruh peserta upacara serta keluarga almarhum.

Prosesi pemakaman juga dihadiri Kasal dari masa ke masa, PJU Mabesal, Pataka 83, Dankodiklatal Letjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, Komandan Korps Marinir Dari Masa Ke Masa, Kepala Staf Korps Marinir(Kas Kormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Suherlan, Danpasmar 1 Mayjen TNI (Mar) Ili Dasili, Danpasmar 3 Mayjen TNI (Mar) Andi Rahmat M., Pejabat Utama Korps Marinir, Pengurus Gabungan Jalasenastri Korps Marinir, keluarga almarhum dan tamu undangan.

