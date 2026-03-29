Jenazah Eks Menhan Juwono Tiba di Kemenhan Jelang Upacara Penghormatan Terakhir

JAKARTA - Jenazah mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono tiba di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat jelang prosesi upacara penghormatan. Nantinya, setelah prosesi upacara, jenazah akan diberangkatkan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

Berdasarkan pantauan pada Minggu (29/3/2026), terlihat rombongan jenazah Juwono Sudarsono tiba sekira pukul 08.05 WIB. Setibanya, jenazah Juwono kemudian dibawa ke salah satu ruangan yang telah disediakan.

“Hari ini prosesi pemakaman Menteri Pertahanan periode 1999-2000 dan 2004-2009, Bapak Juwono Sudarsono akan melalui prosesi. Pukul 08.00 pagi hari ini sudah disemayamkan di Ruang Hening Kementerian Pertahanan,” kata Karo Infohan Setjen Kemenhan Brigjen Rico Ricardo Sirait.

Rico menerangkan, jenazah akan diberangkatkan ke TMP Kalibata pada pukul 11.00 WIB dan akan dilepas langsung oleh Wakil Menhan Marsekal Madya (Purn) Donny Ermawan Taufanto.

“Kemudian rencana nanti pada pukul 11.00 akan dilaksanakan pelepasan dari Kementerian Pertahanan yang nanti dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Pertahanan,” ujarnya.

“Kemudian jenazah akan diantar ke Taman Makam Pahlawan Kalibata setelah pelepasan dari Kementerian Pertahanan pada pukul 11.00 untuk dimakamkan di TMP Kalibata,” sambungnya.

Sebagai informasi, Juwono merupakan mantan Menhan di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Juwono meninggal dunia pada usia 84 tahun pada Sabtu 28 Maret 2026 pukul 13.45 WIB.

(Arief Setyadi )

