Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hendropriyono Melayat ke Rumah Duka Juwono: Dia Sipil, tapi Jiwanya Militan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |22:24 WIB
A
A
A

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, melayat ke rumah duka mantan Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono, di Jalan Alam Asri VII, Jakarta Selatan, Sabtu (28/3/2026) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Hendropriyono tiba sekitar pukul 21.32 WIB dan langsung disambut keluarga di halaman rumah. Ia kemudian masuk ke dalam rumah duka selama beberapa menit untuk memberikan penghormatan terakhir.

Usai melayat, Hendropriyono mengenang sosok Juwono sebagai tokoh yang dikagumi banyak kalangan, termasuk para menteri pada masanya. Ia menyoroti peran Juwono sebagai sipil pertama yang menjabat Menteri Pertahanan.

"Kabinet reformasi yang saya kira sama dengan teman-teman yang lain, sama-sama Menteri waktu itu mengagumi Juwono Sudarsono sebagai menteri yang pertama kali punya latar belakang sipil murni menjadi Menteri Pertahanan," ujar Hendropriyono kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026).

Menurutnya, kehadiran Juwono sebagai Menhan dari kalangan sipil membawa pengaruh besar terhadap profesionalisme di tubuh militer, khususnya dalam pengembangan intelektual.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement