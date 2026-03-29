Jenazah Eks Menhan Juwono Sudarsono Diberangkatkan ke TMP Kalibata

JAKARTA – Jenazah mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata usai prosesi Upacara Penghormatan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Berdasarkan pantauan Minggu (29/3/2026), jenazah Juwono diberangkatkan sekitar pukul 10.40 WIB dan dilepas langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya (Purn) Donny Ermawan Taufanto.

Sebelum diberangkatkan, digelar proses serah terima dari pihak keluarga ke negara. Selanjutnya, jenazah Juwono dimasukkan ke dalam mobil menuju TMP Kalibata.

Sebelumnya, Menteri Sjafrie Sjamsoeddin ditunjuk sebagai Inspektur Upacara pada prosesi pemakaman Juwono di TMP Kalibata.

“Untuk di Kalibata nanti akan dipimpin langsung, inspektur upacaranya adalah Bapak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin,” kata Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, Minggu.