HOME NEWS NASIONAL

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Juwono Sudarsono

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |09:11 WIB
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Juwono Sudarsono
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin akan menjadi inspektur upacara pada saat prosesi pemakaman mantan Menhan Juwono Sudarsono di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

“Untuk di Kalibata nanti akan dipimpin langsung, inspektur upacaranya adalah Bapak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin,” kata Karo Infohan Setjen Kemenhan Brigjen Rico Ricardo Sirait, Minggu (29/3/2026).

Jenazah Juwono sudah tiba di Kemenhan untuk prosesi upacara penghormatan. Rico menerangkan, jenazah akan diberangkatkan ke TMP Kalibata pukul 11.00 WIB dan dilepas langsung oleh Wakil Menhan Marsekal Madya (Purn) Donny Ermawan Taufanto.

“Kemudian rencana nanti pada pukul 11.00 akan dilaksanakan pelepasan dari Kementerian Pertahanan yang nanti dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Pertahanan,” ujar dia.

“Kemudian jenazah akan diantar ke Taman Makam Pahlawan Kalibata setelah pelepasan dari Kementerian Pertahanan pada pukul 11.00 untuk dimakamkan di TMP Kalibata,” sambungnya.

Sebagai informasi, Juwono merupakan mantan Menhan di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Juwono meninggal dunia pada usia 84 tahun pada Sabtu 28 Maret 2026 pukul 13.45 WIB.

(Arief Setyadi )

Menhan : 150 Batalion Teritorial Bakal Dibentuk Tiap Tahun demi Jaga Keutuhan Wilayah
Kelakar Menhan kepada ST Burhanuddin: Kita Diundang Jaksa Agung Dalam Keadaan Aman
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kumpulkan Purnawirawan TNI-Polri di Kantornya, Ada Apa?
Ratusan Maung MV3 Dibagikan ke TNI-Polri, Menhan: Untuk Jaga Kedaulatan-Keamanan NKRI!
Punya 3 Deputi, DPN Berperan Rumuskan Kebijakan Pertahanan Negara Selama 5 Tahun
Kunjungi Pindad, Menhan Dukung Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri
