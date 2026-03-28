Jenazah Juwono Sudarsono Dimakamkan di TMP Kalibata, Upacara Pemakaman Dipimpin Menhan Sjafrie

JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono meninggal dunia pada usia 84 tahun, Sabtu (28/3/2026). Jenazah Juwono rencananya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

Sebelum dimakaman, jenazah Juwono akan terlebih dahulu disemayamkan di Kantor Kementerian Pertahanan pada Minggu (29/3) pagi. Hal itu diungkap putra Juwono, Vishnu Juwono.

"Jadi rencananya besok akan disemayamkan di Gedung Urip Sumoharjo di Kementerian Pertahanan," ujar Vishnu saat ditemui di Rumah Duka Juwono, Jalan Alam Asri VII, Jakarta Selatan, Sabtu (28/3/2026).

Setelahnya jenazah akan langsung diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya di TMP Kalibata. Vishnu mengungkap upacara pemakaman rencananya dipimpin Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.

"Setelah itu juga langsung dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, gitu ya rencananya. Saya dengar rencananya akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Bapak Sjafrie Sjamsoeddin dalam upacara tersebut," ujar Vishnu.