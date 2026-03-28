Karangan Bunga Berjejer di Rumah Eks Menhan Juwono Sudarsono

JAKARTA – Sejumlah karangan bunga berjajar di depan rumah mantan Menteri Pertahanan RI, Juwono Sudarsono, pada Sabtu (28/3/2026).

Suasana duka tampak menyelimuti kediaman yang berlokasi di Jalan Alam Asri VII, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersebut.

Di sekitar rumah duka, sejumlah anggota TNI berseragam terlihat berjaga.

Karangan bunga ucapan belasungkawa terus berdatangan, di antaranya dari Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoedin serta Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo beserta keluarga.

Kemudian juga ada dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.