Jenazah Juwono Sudarsono Dimakamkan di TMP Kalibata Besok

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |16:00 WIB
Jenazah Juwono Sudarsono Dimakamkan di TMP Kalibata Besok
JAKARTA -  Mantan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, meninggal dunia pada Sabtu (28/3/2026). Jenazah Juwono Sudarsono akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, besok.

Almarhum merupakan Menteri Pertahanan saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kabar duka ini dibagikan anak dari almarhum melalui pesan singkat.

"Innalillahi wa innailaihi rojiun. Telah meninggal dunia. Prof Dr Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu," demikian pesan keterangan yang diterima Okezone. 

Juwono Sudarsono meninggal dunia di RSPI Pondok Indah, Jakarta. Juwono menghembuskan napasnya terakhir pukul 13.45 WIB.

