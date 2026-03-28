Juwono Sudarsono Meninggal Dunia, Tokoh Sipil Pertama yang Pimpin Kementerian Pertahanan

JAKARTA – Kabar duka datang dari dunia pemerintahan Indonesia. Mantan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, meninggal dunia pada Sabtu (28/3/2026). Almarhum mengembuskan napas terakhir pada pukul 13.45 WIB di RSPI Pondok Indah.

Informasi yang diterima Okezone, meninggalnya Juwono disampaikan pihak keluarga melalui putranya.

“Innalillahi wa innailaihi rojiun. Jenazah akan disemayamkan mulai pukul 09.00 WIB pada Minggu (29/3/2026) di Gedung Urip Sumoharjo, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat No. 13–14, Jakarta Pusat,” demikian pernyataan keluarga.

Selanjutnya, almarhum akan dimakamkan pada hari yang sama di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.

Pihak keluarga berharap jasa, pengabdian, serta keteladanan almarhum dapat terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa.

Keluarga juga memohon doa agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

Juwono Sudarsono dikenal sebagai tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada era Kabinet Indonesia Bersatu.

Selain itu, almarhum juga merupakan akademisi dan pakar di bidang hubungan internasional serta pertahanan.

Juwono lahir pada 5 Maret 1942 dan merupakan putra dari Sudarsono, yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada era Kabinet Sjahrir II.