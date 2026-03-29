Kenang Eks Menhan Juwono, SBY: Pemikir Handal di Bidang Pertahanan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |13:29 WIB
Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri persemayaman jenazah mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada Minggu (29/3/2026) pagi.

SBY mengenang sosok Juwono sebagai salah satu putra terbaik bangsa. Ia mengaku telah mengenal almarhum sejak masih menjadi perwira muda.

“Saya mengenal almarhum secara pribadi, ini ceritanya sejak saya masih menjadi perwira muda, saya letnan kolonel dari satuan tempur, tapi pernah menjadi dosen Seskoad. Saya mulai berkomunikasi dengan beliau,” kata SBY, Minggu.

Menurutnya, Juwono merupakan sosok intelektual yang memiliki gagasan besar bagi Indonesia, khususnya di bidang hubungan internasional dan pertahanan.

“Beliau salah satu pemikir, dosen, bahkan Dekan FISIP UI waktu itu, tapi ideas-nya, pemikirannya cemerlang untuk Indonesia, untuk dunia, hubungan internasional dan pertahanan,” ujar dia.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209371/menhan-Xkml_large.jpg
Dipimpin Menhan Sjafrie, Pemakaman Juwono Sudarsono di TMP Kalibata Diwarnai Isak Tangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209359/eks_menhan-QvoS_large.jpg
Jenazah Eks Menhan Juwono Sudarsono Diberangkatkan ke TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209343/jenazah_eks_menhan-IDE5_large.jpg
Jenazah Eks Menhan Juwono Tiba di Kemenhan Jelang Upacara Penghormatan Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205591/vidi_aldiano-jqUK_large.jpg
Vidi Aldiano Meninggal di Bulan Ramadhan, Melly Goeslaw: Insya Allah Surga Tempatmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205588/vidi_aldiano-dSxK_large.jpg
Vidi Aldiano Meninggal, Ucapan Duka Mengalir dari Melly Goeslaw hingga Deddy Corbuzier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205522/viral-EB6u_large.jpg
Berita Duka! Bassist God Bless Donny Fattah Meninggal Dunia  
