Kenang Eks Menhan Juwono, SBY: Pemikir Handal di Bidang Pertahanan

JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri persemayaman jenazah mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada Minggu (29/3/2026) pagi.

SBY mengenang sosok Juwono sebagai salah satu putra terbaik bangsa. Ia mengaku telah mengenal almarhum sejak masih menjadi perwira muda.

“Saya mengenal almarhum secara pribadi, ini ceritanya sejak saya masih menjadi perwira muda, saya letnan kolonel dari satuan tempur, tapi pernah menjadi dosen Seskoad. Saya mulai berkomunikasi dengan beliau,” kata SBY, Minggu.

Menurutnya, Juwono merupakan sosok intelektual yang memiliki gagasan besar bagi Indonesia, khususnya di bidang hubungan internasional dan pertahanan.

“Beliau salah satu pemikir, dosen, bahkan Dekan FISIP UI waktu itu, tapi ideas-nya, pemikirannya cemerlang untuk Indonesia, untuk dunia, hubungan internasional dan pertahanan,” ujar dia.