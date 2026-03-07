Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Vidi Aldiano Meninggal, Ucapan Duka Mengalir dari Melly Goeslaw hingga Deddy Corbuzier

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |18:42 WIB
Vidi Aldiano Meninggal, Ucapan Duka Mengalir dari Melly Goeslaw hingga Deddy Corbuzier
Vidi Aldiano (Foto: IG Vidi)
A
A
A

JAKARTA – Industri musik Indonesia kembali berduka. Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3/2026) dalam usia 35 tahun. Kabar duka tersebut beredar luas di media sosial dan langsung membanjiri kolom komentar di akun Instagram milik Vidi. Para penggemar, rekan musisi, hingga tokoh publik menyampaikan belasungkawa atas kepergian pelantun lagu Nuansa Bening tersebut.

Salah satu ucapan duka datang dari penyanyi sekaligus pencipta lagu, Melly Goeslaw. Melalui kolom komentar di unggahan Vidi, Melly menyampaikan doa perpisahan untuk rekannya di industri musik Tanah Air.

"Innalilahi wainnailaihi rojiun. Selamat jalan Vidi, selamat kembali ke pangkuan Allah SWT. Insyaallah Surga Firdaus tempatmu," tulis Melly.

Ucapan duka juga datang dari presenter dan podcaster, Deddy Corbuzier. Melalui unggahan di media sosialnya, ia mengungkapkan rasa kehilangan mendalam atas kepergian Vidi.

"My heart is broken. Badly broken. You gone too soon… Beautiful soul… Vidi Aldiano. I hate myself for not knowing you longer than I should," tulisnya.

Musisi dan komposer, Andi Rianto, juga turut menyampaikan kabar duka melalui media sosial dengan pesan singkat, mengucapkan selamat jalan kepada Vidi Aldiano.

Diketahui, kesehatan Vidi Aldiano sebelumnya sempat menjadi perhatian publik sejak 2019, ketika ia didiagnosis mengidap kanker ginjal stadium tiga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205522/viral-EB6u_large.jpg
Berita Duka! Bassist God Bless Donny Fattah Meninggal Dunia  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204516/sholat_jenazah-JDk8_large.jpg
Putra Try Sutrisno Jadi Imam Sholat Jenazah Ayahnya, Makmum Ketua MPR hingga Ma'ruf Amin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/340/3204497/khofifah-ORIM_large.jpg
Try Sutrisno Wafat, Khofifah Ajak Warga Jatim Kibarkan Bendera Setengah Tiang Dua Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204484/tni-wlu2_large.jpg
Panglima TNI, Menteri hingga Gubernur Jakarta Melayat ke Rumah Duka Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204482/mensesneg-guxV_large.jpg
Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Wafat, Mensesneg: Putra Terbaik Bangsa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204475/try_sutrisno-YA92_large.jpg
Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Akan Dimakamkan di TMP Kalibata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement