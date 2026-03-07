Vidi Aldiano Meninggal, Ucapan Duka Mengalir dari Melly Goeslaw hingga Deddy Corbuzier

JAKARTA – Industri musik Indonesia kembali berduka. Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3/2026) dalam usia 35 tahun. Kabar duka tersebut beredar luas di media sosial dan langsung membanjiri kolom komentar di akun Instagram milik Vidi. Para penggemar, rekan musisi, hingga tokoh publik menyampaikan belasungkawa atas kepergian pelantun lagu Nuansa Bening tersebut.

Salah satu ucapan duka datang dari penyanyi sekaligus pencipta lagu, Melly Goeslaw. Melalui kolom komentar di unggahan Vidi, Melly menyampaikan doa perpisahan untuk rekannya di industri musik Tanah Air.

"Innalilahi wainnailaihi rojiun. Selamat jalan Vidi, selamat kembali ke pangkuan Allah SWT. Insyaallah Surga Firdaus tempatmu," tulis Melly.

Ucapan duka juga datang dari presenter dan podcaster, Deddy Corbuzier. Melalui unggahan di media sosialnya, ia mengungkapkan rasa kehilangan mendalam atas kepergian Vidi.

"My heart is broken. Badly broken. You gone too soon… Beautiful soul… Vidi Aldiano. I hate myself for not knowing you longer than I should," tulisnya.

Musisi dan komposer, Andi Rianto, juga turut menyampaikan kabar duka melalui media sosial dengan pesan singkat, mengucapkan selamat jalan kepada Vidi Aldiano.

Diketahui, kesehatan Vidi Aldiano sebelumnya sempat menjadi perhatian publik sejak 2019, ketika ia didiagnosis mengidap kanker ginjal stadium tiga.