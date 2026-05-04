HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini Sjafrie Sjamsoeddin Teken Kerja Sama Pertahanan dengan Menhan Jepang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |11:21 WIB
Sjafrie Sjamsoeddin Teken Kerja Sama Pertahanan dengan Menhan Jepang
JAKARTA - Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Pertahanan Jepang, H.E. Koizumi Shinjiro tiba di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/5/2026).

Keduanya dijadwalkan akan melakukan penandatanganan Defence Cooperation Arrangement (DCA) antara Indonesia dan Jepang di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Jakarta Pusat.

Pantauan Okezone, Sjafrie dan Koizumi tiba di Lanud Halim Perdanakusuma sekitar pukul 09.50 WIB. Keduanya tiba di Halim dari agenda jamuan makan malam di Bali.

Keduanya disambut oleh prajurit militer. Terlihat, Koizumi nampak menyalimi sejumlah prajurit. Setelahnya, Sjafrie dan Koizumi menaiki mobil berkelir hitam untuk menuju ke Kantor Kemhan.

Sekadar informasi, kedatangan Menteri Pertahanan Jepang tersebut dalam rangka menghadiri Defence Minister Meeting 2026 sekaligus menandatangani Defence Cooperation Arrangement (DCA) antara Indonesia dan Jepang.

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang pertahanan.

