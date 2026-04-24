Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhan Sjafrie Kumpulkan Pensiunan Jenderal Bahas Misi Perdamaian di Lebanon hingga Selat Hormuz

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |15:12 WIB
Menhan Sjafrie Kumpulkan Pensiunan Jenderal Bahas Misi Perdamaian di Lebanon hingga Selat Hormuz
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin kumpulkan pensiunan jenderal (Foto: Dok/Jonathan S)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah purnawirawan TNI di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jumat 24 April. Dalam pertemuan tersebut, para purnawirawan memberikan berbagai masukan, mulai dari misi perdamaian di Lebanon hingga perkembangan geopolitik di Selat Hormuz.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan salah satu sorotan utama adalah evaluasi terhadap keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon.

"Terkait dengan perkembangan pasukan perdamaian yang ada di, khususnya di Lebanon. Itu termasuk menjadi masukan-masukan dari para senior supaya evaluasi ke depannya bagaimana," ujar Rico, Jumat (24/4/2026).

Selain itu, para purnawirawan juga menyinggung dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk situasi di Selat Hormuz. Meski tidak dirinci secara detail, Rico menyebut hal tersebut menjadi perhatian dalam diskusi.

"Maupun perkembangan geopolitik yang ada di Selat Hormuz. Itu menjadi bahan-bahan masukan dari para purnawirawan," ujarnya.

Sementara Menhan Sjafrie Sjamsoeddin turut memaparkan pandangan pemerintah terkait arah kebijakan pertahanan ke depan. Penjelasan tersebut, kata Rico, mendapat respons positif dari para purnawirawan.

"Sebagian besar merasa mendapatkan informasi secara positif, ya. Sebagian besar mendapatkan responsif yang positif setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Menhan maupun Bapak Panglima TNI kaitannya dengan pengembangan kekuatan ke depan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement