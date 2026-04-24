HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim dan FBI Buru Ribuan Pembeli Phishing Tools

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |03:10 WIB
Aparat buru pembeli Phishing Tools (foto: Okezone)
JAKARTA - Bareskrim Polri bersama FBI memburu ribuan pembeli phishing tools buatan tersangka GWL dan FYTP, pasangan kekasih asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, mengungkapkan bahwa proses identifikasi masih terus didalami terhadap sekitar 2.400 pembeli alat phishing tersebut.

"Ini sedang diidentifikasi secara mendalam oleh anggota. Sehingga kredensialnya diketahui dari mana saja, siapa, itu bisa terungkap dari 2.400 pembeli tersebut," kata Himawan, Kamis (23/4/2026).

"Karena ini belum selesai, masih ada proses pendalaman. Sehingga nanti akan terus dilakukan pengembangan," tambahnya.

Ia menjelaskan, kerja sama dengan FBI terus dilakukan karena para pembeli alat phishing tersebut bisa berada di berbagai negara. Begitu juga dengan para korban yang tidak hanya berasal dari satu negara.

"Ini adalah kegiatan transnasional, di mana pelaku bisa berada di satu negara, tetapi korban ada di berbagai negara. Contohnya ada di Amerika dan Moldova sebagai bagian dari korban. Sehingga hal ini sangat mungkin terjadi," ujar Himawan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214311//penangkapan_keluarga_koh_erwin-hLdX_large.jpg
Bareskrim Tangkap Istri dan 2 Anak Bandar Narkoba Koh Erwin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214228//kasus_phishing_tools-P86R_large.jpg
Lulusan SMK, Tersangka Phishing Tools Belajar secara Autodidak hingga Sebabkan Kerugian Rp350 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214191//sindikat_phishing_tools-0K72_large.jpg
Terbongkar! Sindikat Phishing Tools Raup Rp350 Miliar, dan 34 Ribu Korban di Seluruh Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214135//bareskrim_polri-2dM8_large.jpg
Polri Sebut Sindikat Phishing Tools Lintas Negara Bikin Korban Rugi Rp350 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/338/3214045//polisi_buru_pengendali_lab_vape_etomidate-Ccfy_large.jpg
Polri Buru Frendry Dona, Pengendali Lab Vape Etomidate di Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3213952//irjen_nunung_syaifuddin-2d7b_large.jpg
Polri Sebut 65 SPBU Terlibat Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi
