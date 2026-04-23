Lulusan SMK, Tersangka Phishing Tools Belajar secara Autodidak hingga Sebabkan Kerugian Rp350 Miliar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |12:40 WIB
JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap asal-usul GWK, tersangka utama penjual phishing tools atau alat penipuan online yang menimbulkan kerugian global hingga Rp350 miliar. GWK mengaku belajar secara autodidak. GWL merupakan lulusan SMK Multimedia.

"Latar belakang tersangka adalah lulusan dari SMK Multimedia dan mendapatkan keahlian dalam membuat skrip secara autodidak," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji, Kamis (23/4/2026).

Ia menyatakan, GWL sudah memproduksi dan menyempurnakan alat penipuan tersebut sejak 2017. Kemudian, tersangka GWL membuat website wellstore.com pada 2018, serta well.store dan well.shop pada 2020.

"Ketiga website ini terhubung dengan akun Telegram sebagai media komunikasi dan sarana pengiriman skrip kepada pembeli," ujarnya.

Dalam menjalankan bisnisnya, Himawan mengatakan sindikat ini menggunakan layanan Virtual Private Server (VPS) yang berada di luar negeri. 

