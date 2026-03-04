Breaking News! OJK dan Bareskrim Geledah Kantor Sekuritas Mirae Asset Terkait Manipulasi IPO

JAKARTA - Tim Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Kantor Sekuritas Mirae Asset terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pasar modal, Rabu (4/3/2026).

Proses penggeledahan sendiri dilaksanakan di Gedung Treasury Tower di area SCBD, Jakarta Selatan. Setelah melakukan penggeledahan penyidik terlihat membawa sejumlah alat bukti.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menjelaskan, penggeledahan dilakukan penyidik dalam rangka pengembangan kasus manipulasi penawaran saham perdana atau IPO.

Selain itu, penyidik juga menduga terdapat transaksi semu saham yang dilakukan oleh kantor sekuritas MA.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," kata Bolly.

(Fahmi Firdaus )

