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Pentagon Naikkan Tingkat Ancaman Spionase Israel ke Status Kritis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |01:05 WIB
Pentagon Naikkan Tingkat Ancaman Spionase Israel ke Status Kritis
Ilustrasi.
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WASHINGTON – Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon telah meningkatkan penilaian ancaman kontraintelijennya terhadap Israel ke tingkat tertinggi. Langkah ini diambil karena kekhawatiran tentang spionase Israel yang semakin agresif yang menargetkan pejabat AS, demikian dilaporkan NBC News.

Badan Intelijen Pertahanan (DIA) mengeluarkan penilaian baru dalam beberapa pekan terakhir, meningkatkan penetapan ancaman Israel menjadi "kritis", menurut dua pejabat AS saat ini dan satu mantan pejabat AS yang dikutip oleh jaringan tersebut.

Langkah ini berawal dari kekhawatiran bahwa Israel melakukan upaya khusus untuk memantau pejabat senior AS guna mendapatkan wawasan tentang pertimbangan internal pemerintahan Trump mengenai konflik Timur Tengah, kata para pejabat.

Mengutip pejabat saat ini, laporan tersebut mencatat bahwa penilaian DIA mencakup dokumen tujuh halaman yang mengidentifikasi insiden spesifik yang meningkatkan kekhawatiran AS.

“Dinas Intelijen yang Sangat Agresif”

Peningkatan kewaspadaan ini terjadi ketika Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berselisih mengenai perang dengan Iran dan serangan militer Israel di Lebanon, termasuk percakapan telepon yang tegang pekan lalu.

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