Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Laporan CNN: Trump Telah Ancam atau Serang 15 Negara Selama Menjabat Presiden AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |05:05 WIB
Laporan CNN: Trump Telah Ancam atau Serang 15 Negara Selama Menjabat Presiden AS
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam, membuka kemungkinan untuk menyerang, atau benar-benar menyerang 15 negara selama dua masa jabatannya, menurut laporan CNN. Jumlah itu berarti Trump telah mengancam atau menyerang kira-kira satu dari setiap 13 negara di dunia.

Pada Rabu (27/5/2026), Trump menambahkan Oman ke daftar itu, memperingatkan bahwa negara itu dapat menghadapi tindakan militer AS jika mencoba mengendalikan Selat Hormuz bersama Iran.

“Oman akan berperilaku seperti negara lain, atau kita harus meledakkannya,” kata Trump selama pertemuan Kabinet Gedung Putih.

Pernyataan itu tampaknya dibuat secara santai, bukan sebagai bagian dari pengumuman kebijakan formal, tetapi sesuai dengan pola yang lebih luas dalam kebijakan luar negeri Trump, di mana ancaman kekuatan telah menjadi fitur yang berulang, demikian dicatat CNN dalam laporannya.

Oman setidaknya merupakan negara ke-15 yang diancam akan diserang, kemungkinan bisa diserang, atau benar-benar diserang oleh Trump selama masa kepresidenannya, menurut laporan CNN.

Hampir semua kasus tersebut terjadi dalam 16 bulan pertama masa jabatan kedua Trump, meskipun beberapa juga terjadi selama masa jabatan pertama Trump.

Sejauh ini, Trump telah melancarkan serangan di tujuh negara: Iran, Irak, Nigeria, Somalia, Suriah, Venezuela, dan Yaman. Beberapa negara tersebut juga menjadi sasaran selama masa jabatan pertamanya.

Jumlah tersebut tidak termasuk serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik, yang telah menargetkan hampir 60 kapal dan menewaskan lebih dari 190 orang, menurut laporan tersebut.

Trump juga telah mengancam atau membuka kemungkinan serangan terhadap negara lain selama masa jabatannya saat ini, termasuk Kanada, Kolombia, Kuba, wilayah Denmark di Greenland, Meksiko, Panama, dan Oman. Selama masa jabatan pertamanya, ia juga mengancam Meksiko dan Korea Utara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/18/3221340//dewan_perdamaian_untuk_gaza_yang_dibentuk_presiden_as_donald_trump_mengalami_krisis-K28j_large.jpg
Dewan Perdamaian Trump ‘Bokek’, Terima Nol Dolar dari Donor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/18/3221129//donald_trump-d4LX_large.jpg
Trump Ancam Oman: Berperilaku Baik atau Akan Diserang AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/18/3220661//drone_mq_9_reaper-nr0F_large.jpg
Iran Hancurkan Seperlima Armada Drone MQ-9 Reaper AS, Kerugian Tembus Rp16 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/18/3220396//donald_trump-OlIk_large.jpg
Kronologi Baku Tembak di Dekat Gedung Putih, Bagaimana Kondisi Trump?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/18/3220192//bangkai_pesawat_e_3_sentry_awacs_as_yang_dihancurkan_iran-gSIs_large.jpg
42 Pesawat Militer AS Dilaporkan Hancur dalam Perang di Iran, Termasuk F-35
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/18/3220001//presiden_as_donald_trump_dan_presiden_china_xi_jinping-JTQp_large.jpg
Pertemuan Trump dan Xi Jinping Soroti Narasi Tantangan Jebakan Thucydides
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement