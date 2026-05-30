HOME NEWS NASIONAL

Asisten Pribadi YouTuber Diperiksa Bareskrim Terkait Pembelian 20 Tabung Whip Pink

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |14:59 WIB
Ilustrasi.
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap CD (29), seorang perempuan yang merupakan asisten pribadi YouTuber populer. CD diperiksa terkait dengan pembelian gas dinitrogen oksida (nitrous oxide/N2O) merek Whip Pink.

“CD sudah memenuhi panggilan dan hadir Jumat, (29/5/2026) kemarin. Yang bersangkutan telah membeli Whip Pink sebanyak 20 tabung pada akhir tahun 2025 dan awal 2026,” kata Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/5/2026).

CD diperiksa terkait pembelian gas tawa berukuran 640 dan 950 gram tersebut. Ia diduga mengonsumsinya bersama teman dan pegawainya.

“Dipakai bersama teman-teman dan pegawainya,” ujar Zulkarnain.

Zulkarnain menyebut, CD mendapatkan Whip Pink dengan cara mencari di Google menggunakan kata kunci ‘Whip Cream’. Setelah itu, CD diarahkan ke WhatsApp Admin PT Suplaindo Sukses Sejahtera (PT SSS).

