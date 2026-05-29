Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selebgram Cantik ZNM dan YouTuber yang Isap Whip Pink Diamankan Bareskrim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |12:00 WIB
Selebgram Cantik ZNM dan YouTuber yang Isap Whip Pink Diamankan Bareskrim
Selebgram Cantik ZNM dan YouTuber yang Isap Whip Pink Diamankan Bareskrim
A
A
A

JAKARTA - Selebgram perempuan ZNM dan YouTuber pria RV dijemput paksa oleh jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Sebelumnya mereka dua kali mangkir panggilan pemeriksaan.

Keduanya dipanggil untuk diperiksa terkait dugaan viralnya menghisap Whip Pink. Keduanya absen dua panggilan yakni 22 dan 26 Mei 2026 tanpa keterangan.

“Saksi RV dan ZNM belum ada konfirmasi dan Jumat 29 Mei 2026 di keluarkan surat perintah membawa untuk dihadapkan ke penyidik,” kata Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap, Jumat (29/5/2026).

Selain ZNM dan RV, Bareskrim juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap YouTuber laki-laki inisial AM pada hari ini. AM telah mengonfirmasih kehadirannya.

“Sementara itu, saksi APG (selebram) konfirmasi habis lebaran, akan hadir setelah lebaran,” ujar Zulkarnain.

Pemeriksaan terhadap konsumen Whip Pink ini dilakukan setelah penyidik memeriksa saksi dari PT Suplaindo Sukses Sejahtera (PT SSS) menganalisis dokumen penjualan, serta melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap telepon genggam para tenaga penjual.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan, selebgram Makassar ZNM diperiksa karena sempat viral di media sosial.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/612/3221301//viral-ahJC_large.jpg
Viral Lomba Rebahan di Jogja dan Berhadiah Rp5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221159//viral-FIBx_large.jpg
Driver Taksi Online Ngamuk dan Rusak Mobil Korban Pakai Kunci Roda di Tol JORR, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221207//penangkapan_di_jakpus-i9MT_large.jpg
Polisi Tangkap 11 Orang saat Patroli di Jakpus, Sajam dan Ribuan Tramadol Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221156//viral-oA7N_large.jpg
Viral Peneliti Indonesia Diduga Palsukan Riset Pakai AI di Forum Dunia, DPR: Beri Sanksi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/612/3221091//viral-8IY7_large.jpg
Viral! Pengantin Potong Kue Pernikahan Pakai Parang, Netizen: Penampakan Golok Pattimura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221120//narkoba-xRlM_large.jpg
Identitas dan Peran 4 Tersangka Narkoba di Diskotek New Zone Medan, 2 Pelaku Wanita Cantik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement