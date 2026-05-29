Puluhan Rumah di Banjar Kalsel Rusak Parah Usai Diterjang Angin Kencang dan Hujan Deras

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |02:00 WIB
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya hujan deras disertai angin kencang di Desa Benua Anyar di Kecamatan Astambul dan Desa Pematang Baru di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan, hal tersebut berdampak kepada 11 kepala keluarga dengan 35 jiwa.

"Sementara itu, jumlah rumah yang rusak ada sebanyak 31 unit. Hari Rabu (27/5), Tim BPBD Kabupaten Banjar masih melakukan pembersihan dan pendataan lanjutan terhadap kerusakan rumah warga terdampak," kata Muhari, Kamis (28/5/2026).

BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana yang dapat dipicu oleh cuaca ekstrem selama peralihan musim seperti angin kencang, hujan ekstrem, angin puting beliung, banjir dan gelombang tinggi.

Pihaknya juga meminta masyarakat juga tetap waspada terhadap kemungkinan bencana geologi seperti gempabumi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Masyarakat diharapkan menyiapkan tas siaga bencana sebagai langkah kesiapsiagaan dan senantiasa memantau pembaruan informasi dari sumber resmi dan terpercaya seperti BNPB, BPBD, dan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

