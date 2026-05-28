Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Rumah di Ciputat Rusak Diterjang Angin Kencang

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |16:32 WIB
Puluhan Rumah di Ciputat Rusak Diterjang Angin Kencang
Angin kencang terjang Ciputat (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan angin kencang melanda Kelurahan Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Selasa 26 Mei 2026. Cuaca ekstrem tersebut berdampak pada 40 kepala keluarga (KK).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan, peristiwa itu menyebabkan puluhan rumah mengalami kerusakan ringan hingga sedang.

"Dampak yang ditimbulkan meliputi dua unit rumah mengalami rusak sedang dan 38 unit rumah rusak ringan," kata Muhari, Kamis (28/5/2026).

Selain angin kencang, hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kota Tangerang Selatan juga menyebabkan banjir yang merendam permukiman warga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220656//bencana_banjir-mrqJ_large.jpg
Cuaca Ekstrem Masih Mengancam, Banjir dan Angin Kencang Landa Bogor hingga Pati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/338/3220539//viral-0hLb_large.jpg
Puluhan RT di Jakarta Masih Teredam Banjir, BPBD: Kampung Melayu Paling Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/340/3219332//banjir-5Kxg_large.jpg
Dalam Sehari, Banjir Terjang 4 Wilayah: Ribuan Rumah Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/340/3218983//mayat-7xkr_large.jpg
Tragis, 2 Warga Tewas Tertimbun Longsor di Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/338/3218870//pesta_babi_di_ciputat-H4Fu_large.jpg
Ada Nobar Film Pesta Babi di Ciputat, Begini Suasananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218712//banjir-ouE7_large.jpg
BNPB Imbau Masyarakat Siaga Bencana Hidrometeorologi Basah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement