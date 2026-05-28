Puluhan Rumah di Ciputat Rusak Diterjang Angin Kencang

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan angin kencang melanda Kelurahan Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Selasa 26 Mei 2026. Cuaca ekstrem tersebut berdampak pada 40 kepala keluarga (KK).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan, peristiwa itu menyebabkan puluhan rumah mengalami kerusakan ringan hingga sedang.

"Dampak yang ditimbulkan meliputi dua unit rumah mengalami rusak sedang dan 38 unit rumah rusak ringan," kata Muhari, Kamis (28/5/2026).

Selain angin kencang, hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kota Tangerang Selatan juga menyebabkan banjir yang merendam permukiman warga.