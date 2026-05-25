Puluhan RT di Jakarta Masih Teredam Banjir, BPBD: Kampung Melayu Paling Parah!

26 RT di Jakarta Timur Masih Teredam Banjir Pagi ini

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta mencatat 26 RT di Ibu Kota masih terendam banjir pada Senin (25/5/2026) hingga pukul 09.00 WIB. Jumlah RT yang masih terendam banjir itu berada di Jakarta Timur.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 26 RT," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Dari jumlah keseluruhan, Kelurahan Kampung Melayu menjadi wilayah dengan jumlah RT paling banyak terendam banjir. Tercatat hingga pukul 09.00 WIB masih terdapat 16 RT yang terdampak.

Namun tidak hanya itu, banjir di Jakarta Timur, juga masih merendam 7 RT di Kelurahan Cawang, 2 RT di Kelurahan Bidara Cina, dan 1 RT di Kelurahan Cililitan.

Marulitua menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan personel untuk memonitor kondisi banjir di setiap wilayah.