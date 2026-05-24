Hujan Deras, Banjir Rendam Puluhan Rumah dan Dua Sekolah di Blora

Petugas BPBD Kabupaten Blora bersama tim gabungan membersihkan sisa material banjir di Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada 23 Mei 2026.

JAKARTA - Banjir melanda wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur daerah tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa banjir yang terjadi pada Jumat (22/5/2026) merendam 35 rumah serta fasilitas pendidikan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu, Blora.

"Bencana ini berdampak pada 35 kepala keluarga (KK) dan merendam 35 rumah serta dua fasilitas pendidikan yaitu SD Mulyorejo 1 dan SMP 4 Cepu yang berada di Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/5/2026).

Menurutnya, BPBD Kabupaten Blora bersama unsur terkait melakukan asesmen dan pemantauan wilayah terdampak. Kondisi genangan dilaporkan sudah berangsur surut pada Sabtu (23/5/2026).

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.