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Gempa M6,7 Guncang Sulteng, Satu Orang Tewas 312 Jiwa Terdampak

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |05:05 WIB
Gempa M6,7 Guncang Sulteng, Satu Orang Tewas 312 Jiwa Terdampak
Bangunan rusak imbas dari gempa di Sulteng.
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JAKARTA - Satu orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan M6,7 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026), menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jumlah itu dari hasil pendataan yang dihimpun hingga pukul 19.00 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan, satu korban meninggal dunia berasal dari Kabupaten Sigi. Ia menyebut, wilayah tersebut menjadi daerah paling terdampak guncangan gempa dengan jumlah 272 warga terdampak.

"Korban meninggal dunia dilaporkan berasal dari Kabupaten Sigi yang juga menjadi wilayah dengan dampak paling signifikan. Di daerah tersebut tercatat sekitar 89 KK atau 272 jiwa terdampak. Selain itu, 22 warga mengalami luka ringan dan 13 warga mengalami luka berat," ujar Abdul dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Sementara itu, ia berkata, sekitar 21 KK atau 40 jiwa terdampak di Kabupaten Parigi Moutong. Di Kota Palu, dua warga mengalami luka ringan, sedangkan di Kabupaten Poso satu warga mengalami luka dan masih dalam pendataan lebih lanjut.

"Hingga saat ini tercatat sekitar 110 kepala keluarga (KK) atau 312 jiwa terdampak akibat gempa. Sebanyak 25 warga mengalami luka ringan dan 13 warga mengalami luka berat," terang Abdul.

Selain adanya korban meninggal dunia, data juga menunjukkan peningkatan jumlah warga terdampak dan kerusakan bangunan di sejumlah wilayah. Dari pendataan sementara, sedikitnya 67 unit rumah terdampak.

"From jumlah tersebut, 26 unit rumah mengalami rusak ringan, enam unit rusak sedang, dan 12 unit rusak berat," kata Abdul.

 

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