Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Palu, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |13:44 WIB
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Palu, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif!
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Palu, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif!
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis gempa besar M6,7 yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa (16/6/2026). Sejumlah bangunan rusak parah akibat gempa tersebut.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan sesar turun (normal fault) atau oblique normal,” tulis keterangan BMKG.

BMKG pun memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03° LS dan 120,24° BT, atau tepatnya berlokasi sekitar 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah, pada kedalaman 10 km.

Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, gempa bumi ini dirasakan dengan skala MMI VI–VII di Palu, V–VI di Sigi, III di Polewali Mandar, Mamasa, dan Mamuju, II–III di Pinrang, Parepare.

Selanjutnya Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara, Majene, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Luwu Utara, serta III di Pasangkayu dan II di Wajo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Bumi Gempa Palu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224798//gempa-9BMm_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Palu, Sejumlah Bangunan Luluh Lantak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/340/3224797//gempa-oyDX_large.jpg
Warga Panik dan Berhamburan Usai Gempa Dahsyat M6,7 di Palu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/340/3224780//viral-K6TW_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,7 Guncang Palu Sulawesi Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/338/3224740//cuaca_di_jakarta-0ySG_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan hingga Berpotensi Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224693//gempa-vozD_large.jpg
Breaking News! Filipina Diguncang Gempa Besar M6,2, Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/337/3224417//ilustrasi-TNGv_large.jpg
BMKG: 5 Daerah Tak Diguyur Hujan Lebih Sebulan, Probolinggo Terlama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement