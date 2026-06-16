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Warga Panik dan Berhamburan Usai Gempa Dahsyat M6,7 di Palu

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |12:36 WIB
Warga Panik dan Berhamburan Usai Gempa Dahsyat M6,7 di Palu
Warga Panik dan Berhamburan Usai Gempa Dahsyat M6,7 di Palu
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JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (16/6/2026). Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam gempa dahsyat tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah terdampak terus melakukan pemantauan serta pendataan terhadap dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan parameter data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa berpusat di darat pada koordinat 1,03 Lintang Selatan (LS) dan 120,24 Bujur Timur (BT), dengan kedalaman 10 kilometer.

Episenter berada sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu, 54 kilometer timur laut Kabupaten Sigi, 70 kilometer barat laut Kabupaten Poso, dan 81 kilometer tenggara Kabupaten Donggala.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, di Kota Palu, guncangan dirasakan kuat selama sekitar 4 hingga 6 detik.

"Warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. BPBD Kota Palu segera melakukan pemantauan dan asesmen cepat pascagempa," katanya.

 

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Topik Artikel :
Palu Gempa Bumi gempa Gempa Palu
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