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Breaking News! Filipina Diguncang Gempa Besar M6,2, Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |17:21 WIB
Breaking News! Filipina Diguncang Gempa Besar M6,2, Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Filipina Diguncang Gempa Besar M6,2, Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia/Okezone
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JAKARTA -  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,2 di wilayah Mindanao, Filipina tak berdampak tsunami di Indonesia.

Gempa tersebut memiliki parameter update dengan magnitudo M6,2. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,99° LU ; 126,83° BT, atau tepatnya berlokasi di laut wilayah 143 km Utara Pulau Karatung-Sulut pada kedalaman 93 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat subduksi lempeng Laut Filipina," kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Berdasarkan hasil analisis, mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik.

Laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas III MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah di wilayah Rainis, Miangas, Naha, Tahuna, Melonguane, dan Beo.

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," terang Wijayanto.

 

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