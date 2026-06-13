Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,1 Guncang Tenggara Bitung, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |19:25 WIB
Gempa M5,1 Guncang Tenggara Bitung, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Gempa Guncang Tenggara Bitung (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Tenggara Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (13/6/2026) malam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.05 WIB. Lokasi gempa berada pada koordinat 1,10 Lintang Utara dan 126,20 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.1, 13-Jun-26 19:05:35 WIB, Lok:1.10 LU, 126.20 BT (125 km Tenggara Bitung-Sulut), Kedalaman: 10 Km," tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyebut pusat gempa berada sekitar 125 kilometer tenggara Kota Bitung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 10 kilometer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224282//gempa-CEqt_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224214//hujan_jakarta-c5Cw_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/338/3223963//cuaca-MT91_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Sepanjang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3223877//gempa-M0nw_large.jpg
Gempa M5,4 Guncang Sangihe Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3223871//kemarau-gc9N_large.jpg
Waspada Dampak El Nino, Puncak Musim Kemarau Diprediksi Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/338/3223848//cerah_berawan-SRcb_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Capai 34 Derajat Celsius
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement