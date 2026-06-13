Gempa M5,1 Guncang Tenggara Bitung, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Tenggara Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (13/6/2026) malam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.05 WIB. Lokasi gempa berada pada koordinat 1,10 Lintang Utara dan 126,20 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.1, 13-Jun-26 19:05:35 WIB, Lok:1.10 LU, 126.20 BT (125 km Tenggara Bitung-Sulut), Kedalaman: 10 Km," tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyebut pusat gempa berada sekitar 125 kilometer tenggara Kota Bitung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 10 kilometer.