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Mayoritas Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |05:05 WIB
Mayoritas Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Hari Ini
Cuaca cerah (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) akan mengalami kondisi cuaca beragam pada Sabtu (1/8/2026). Sebagian besar wilayah diprediksi berawan hingga cerah berawan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diperkirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Kepulauan Seribu berpotensi hujan ringan.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprakirakan berada dalam kondisi cerah. Kota Bekasi juga diprediksi cerah, sedangkan Kabupaten Bekasi berawan.

BMKG memperkirakan Kota Depok akan cuaca cerah berawan pada hari ini. Adapun wilayah Tangerang Raya memiliki kondisi cuaca yang bervariasi, dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diprediksi cerah berawan.

Sementara Kota Tangerang diprakirakan berawan dan Kota Tangerang Selatan berpotensi diguyur hujan ringan.

(Arief Setyadi )

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