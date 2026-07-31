Tragis! Taruna Akpol Tewas Diduga Bunuh Diri Lompat dari Gedung Hoegeng

SEMARANG - Seorang Calon Perwira Taruna (Capratar) Akademi Kepolisian (Akpol) dilaporkan tewas diduga bunuh diri. Korban berinisal AMM penghuni kamar di lantai 3 mess taruna.

Informasi yang dihimpun Okezone, taruna tersebut berasal dari pengiriman Papua Barat Daya. Lokasi kejadian berada di Gedung Werving Hoegeng, kompleks Akpol, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Kamis (30/7) malam.

"Loncat dari lantai 3 Gedung Werving (Hoegeng), kejadian tadi malam saat apel malam," ujar sumber Okezone di lapangan yang enggan disebut identitasnya, Jumat (31/7/2026).

“Korban seorang laki-laki. Begitu loncat dari lantai 3, sontak membuat panik. Dia dilarikan ke RS Bhayangkara Akpol yang jaraknya tak terlalu jauh,”lanjutnya.

Namun, nyawanya tidak tertolong. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Polri terkait peristiwa tersebut. "Saat ini jenazah masih berada di RS Bhayangkara Akpol," tambah sumber tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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