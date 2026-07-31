Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Taruna Akpol Tewas Diduga Bunuh Diri Lompat dari Gedung Hoegeng

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |11:38 WIB
Tragis! Taruna Akpol Tewas Diduga Bunuh Diri Lompat dari Gedung Hoegeng
Foto: Okezone
A
A
A

SEMARANG - Seorang Calon Perwira Taruna (Capratar) Akademi Kepolisian (Akpol) dilaporkan tewas diduga bunuh diri. Korban berinisal AMM penghuni kamar di lantai 3 mess taruna.

Informasi yang dihimpun Okezone, taruna tersebut berasal dari pengiriman Papua Barat Daya. Lokasi kejadian berada di Gedung Werving Hoegeng, kompleks Akpol, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Kamis (30/7) malam.

"Loncat dari lantai 3 Gedung Werving (Hoegeng), kejadian tadi malam saat apel malam," ujar sumber Okezone di lapangan yang enggan disebut identitasnya, Jumat (31/7/2026).

“Korban seorang laki-laki. Begitu loncat dari lantai 3, sontak membuat panik. Dia dilarikan ke RS Bhayangkara Akpol yang jaraknya tak terlalu jauh,”lanjutnya.

Namun, nyawanya tidak tertolong. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Polri terkait peristiwa tersebut.   "Saat ini jenazah masih berada di RS Bhayangkara Akpol," tambah sumber tersebut.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/482/3232839//bunuh_diri-zOo4_large.jpg
5 Tanda Orang Mau Bunuh Diri yang Perlu Diwaspadai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/340/3232654//viral-yHeO_large.jpg
5 Polisi Dijadikan Tersangka Kasus Dugaan Pembunuhan Brigadir Eko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232566//dokter_bunuh_diri-XcBr_large.jpg
Kronologi Dokter Muda Tewas Diduga Lompat dari Lantai 18 Apartemen Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231807//tni-i7nm_large.jpg
Tangis 2 Perwira Remaja Peraih Adhi Makayasa 2026 Pecah Usai Dilantik Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231742//polri-trMa_large.jpg
Pesan Wakapolri ke Perwira Remaja Akpol: Pangkat Bukan Tujuan Akhir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231555//tribrata_putra-fgtI_large.jpg
Tribrata Putra, Anak Ferdy Sambo Resmi Dilantik Jadi Perwira Polri di Istana Merdeka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement