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Waspada! Fenomena Bediding di Jawa Meluas ke Bali hingga NTT Sampai September

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |11:49 WIB
Waspada! Fenomena Bediding di Jawa Meluas ke Bali hingga NTT Sampai September
Ilustrasi Freepik
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JAKARTA- Fenomena bediding atau suhu dingin yang belakangan dirasakan masyarakat tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi juga meluas hingga Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan, kondisi tersebut merupakan fenomena yang normal terjadi pada musim kemarau dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga puncak kemarau pada Agustus–September 2026.

Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan, bediding umumnya terjadi pada malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Langit yang cerah dan minim tutupan awan membuat panas dari permukaan bumi lebih mudah terlepas ke atmosfer sehingga suhu udara pada malam hari menjadi lebih rendah.

Selain itu, fenomena tersebut juga dipengaruhi oleh penguatan Monsun Australia yang membawa massa udara dingin dan kering dari wilayah selatan khatulistiwa. Kondisi ini menyebabkan suhu dingin lebih terasa di wilayah Indonesia bagian selatan, terutama di daerah dataran tinggi.

"Fenomena suhu dingin atau bediding di Jawa saat ini merupakan hal yang normal pada musim kemarau,”kata Guswanto, Kamis (30/7/2026).

BMKG mengimbau masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh, mengenakan pakaian hangat saat malam/pagi, serta menjaga asupan cairan.

“Kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak kemarau pada Agustus-September 2026 dan tidak hanya terjadi di Jawa, tetapi juga di Bali, NTB, dan NTT," ujarnya.

BMKG mencatat suhu udara di sejumlah wilayah mengalami penurunan cukup signifikan. Di Jawa Timur, suhu di Kota Batu mencapai 12 derajat Celsius, sedangkan kawasan Bromo tercatat 5,1 derajat Celsius. Di Jawa Tengah, fenomena embun es terjadi di Dieng dengan suhu mencapai minus 6 derajat Celsius, sementara Wonosobo berkisar 14–17 derajat Celsius.

 

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