Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Waspadai Angin Kencang di Tangerang Raya

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa (28/7/2026), secara umum didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Berdasarkan prakiraan BMKG, pada pagi hari, cuaca berangsur membaik dengan kondisi cerah berawan hingga berawan. Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan tetap didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Kondisi ini sejalan dengan prakiraan BMKG untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

BMKG mencatat suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 18–34 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berada pada kisaran 24–34 derajat Celsius.

Adapun kelembapan udara diperkirakan berada pada rentang 34–85 persen, dengan angin permukaan bertiup dari Timur hingga Timur Laut berkecepatan 5–45 kilometer per jam.

Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kecepatan angin yang berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor serta kendaraan bertubuh tinggi, diminta berhati-hati terhadap embusan angin yang lebih kencang di wilayah tersebut.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini sebelum beraktivitas di luar ruangan guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.



(Awaludin)

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