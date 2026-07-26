Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi di Sejumlah Wilayah Akibat Siklon Tropis NOUL

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |12:54 WIB
Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi di Sejumlah Wilayah Akibat Siklon Tropis NOUL
Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi di Sejumlah Wilayah
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta mengeluarkan peringatan dini terkait perkembangan Siklon Tropis NOUL yang terpantau di Laut Filipina, sebelah timur Filipina. Sistem tersebut diperkirakan memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan analisis BMKG pada Minggu (26/7/2026), Siklon Tropis NOUL awalnya berkembang dari bibit siklon tropis 92W sejak 21 Juli 2026. Sistem tersebut kemudian meningkat menjadi siklon tropis pada 24 Juli 2026 dini hari.

"Kecepatan angin maksimum dalam 24 jam ke depan diprakirakan meningkat dan intensitasnya menjadi kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat-barat laut," tulis BMKG dalam laporan resminya yang dikutip Okezone.

BMKG mengingatkan masyarakat agar mewaspadai dampak tidak langsung dari pergerakan Siklon Tropis NOUL, terutama dalam 24 jam ke depan. Sejumlah wilayah diperkirakan berpotensi mengalami cuaca ekstrem berupa hujan lebat, angin kencang, hingga gelombang laut tinggi.

Sementara untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, BMKG memprediksi kondisi tersebut terjadi di Kepulauan Riau, khususnya wilayah Natuna, serta Kalimantan Utara. Sementara itu, Sulawesi Utara berpotensi mengalami angin kencang.

Siklon Tropis NOUL memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/338/3232327//cuaca_jabodetabek-SbTe_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Cerah Berawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/338/3232185//cuaca_jabodetabek-ftUr_large.jpg
Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Maksimum Capai 34 Derajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/338/3231879//cuaca_di_jakarta-Vdvp_large.jpg
Prakiraan Cuaca di Jakarta Hari Ini: Didominasi Cerah, Suhu Tembus 34 Derajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/338/3231672//cuaca_jakarta-fqNU_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Didominasi Cerah Berawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231585//gempa_aceh-7mUS_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Aceh, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/338/3231493//cuaca_jabodetabek-Xt3S_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Didominasi Cerah Berawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement